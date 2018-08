später lesen Polizei Unbekannte stehlen Schilder Teilen

Twittern

Teilen



Von der Baustelle in der Saarburger Straße in Irsch sind am Samstag zwischen 15 und 21.30 Uhr zwei Ampel-Warnschilder gestohlen worden. Hinweise unter Telefon 06581/9155-0 an die Polizei Saarburg.