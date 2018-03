später lesen Einbruchdiebstahl Mit massiver Gewalt: Unbekannter bricht in Schule in Kell am See ein FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter in die Grund- und Realschule Plus in Kell am See (Kreis Tier-Saarburg) eingebrochen und hat unter anderem mehrere Laptops gestohlen.