Auf dem Rewe-Parkplatz in Saarburg ist es am Dienstag zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Nach Mitteilung der Polizei wurde ein parkendes Auto an der Heckklappe beschädigt.