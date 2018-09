(mwi) Ein stimmungsvolles Konzert erlebten rund 250 Besucher beim Auftritt der US-Band Hazmat Modine im Innenhof des Weinguts Würtzberg bei Serrig. Die Musiker aus New York verbinden in ihren Werken Musikstile wie Blues, Rocksteady, Calypso und Klezmer und haben sich einen Namen im Weltmusik-Genre gemacht.

Sie präsentierten in Serrig unter anderem Lieder von ihrer neuen CD „Box of Breath“. 1998 von Wade Schuman und Randy Weinstein gegründet, hat Hazmat Modine durch zahlreiche Live-Auftritte in Nordamerika, Europa und Asien schon viele Fans gewonnen. Auch manch einer aus dem Publikum in Serrig gehört nach diesem Abend sicher dazu. Mehr Infos unter www.jaro.de⇥ Foto: Matthias Willems