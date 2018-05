(red) Die Freiwillige Feuerwehr Söst feiert am 10. Mai Vatertagsfest an der Söster Langheckhütte. Der Frühschoppen beginnt um 10.30 Uhr, ab 12 Uhr liegen Schwenker auf dem Holzkohlegrill, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Nicht nur Väter und Wanderer sollten sich die Söster Langheckhütte an diesem Tag zum Ziel nehmen.