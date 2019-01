Der neu formierte Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell hat sich am Mittwochabend konstituiert. Jürgen Dixius wurde als Bürgermeister vereidigt. VG-Rat Saarburg-Kell: Eine ungewöhnliche erste Sitzung

Die Sitzung, in der sich am Mittwochabend der Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell erstmals formiert hat, war – dem Anlass angemessen – ungewöhnlich. Und das in mehrerlei Hinsicht. So standen die Stühle in einfachen Stuhlreihen – nicht wie sonst in Hufeisenform. Das Geschehen wurde von Livemusik des Brass-Ensembles des Beuriger Musikvereins umrahmt, und es gab Grußworte.

Die drei Tagesordnungspunkte waren relativ flott erledigt. Wahlleiter Siegfried Büdinger, der ehemalige Beigeordnete der VG Saarburg, verpflichtete die gewählten Ratsmitglieder per Handschlag. Trotz Urlaubszeit fehlten nur vier der 40 Kommunalpolitiker. Dann ernannte Büdinger den Bürgermeister, was sich ein wenig verzögerte, weil zunächst dessen Urkunde fehlte. Der frisch ernannte Bürgermeister der fusionierten Verbandsgemeinde, Jürgen Dixius, führte dann wiederum Martin Alten, den ehemaligen Bürgermeister der VG Kell am See, in das Amt des hauptamtlichen Beigeordneten ein.

Landrat Günther Schartz sagte der jungen VG die Unterstützung des Kreises zu. Schließlich lobte Sascha Kohlmann (CDU), der für alle im Rat vertretenen Parteien sprach, die Arbeit aller Fraktionen, die dazu beigetragen hatte, dass die Fusion in Rekordzeit möglich war.