Das Viktorianische Zeitalter grüßt

(red) Der Viktorianische Weihnachtsmarkt lockt am dritten Adventswochenende wieder in die Werkhallen der ehemaligen Glockengießerei Mabilon und in den Innenhof. Punsch und geröstete Maronen sowie handgefertigte Waren von Glaskunst über Kleider bis Weihnachtsschmuck werden angeboten. Zusammen mit fantasievoll gewandeten Mitwirkenden (siehe Foto) entführt dieses Angebot in die romantische Zeit eines Charles Dickens. Zauberer, Gaukler, Feuerspucker und die Carol Singers treten zudem auf. Das Programm: Samstag, von 14 bis 21 Uhr: 14.30 Uhr Lesung mit Mary Poppins, 15 Uhr Tanz der Diamond Girls, 16.30 Uhr Lesung mit Mary Poppins, 17 Uhr Verlosung Kuchentombola, 17.30 Uhr Kostüm Steam-Award, 19 Uhr Konzert mit Last Order. Sonntag, von 11 bis 18 Uhr: 11.30 Uhr Zauberer Dr. Marrax, 13.30 Uhr Lesung mit Mary Poppins, 15.30 Uhr Kostüm Victorian-Award, 16 Uhr Lesung mit Mary Poppins, 16.30 Uhr Verlosung Kuchentombola. TV-Foto: Archiv/Alexander Schumitz