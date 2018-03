später lesen Saarburg Volkshochschule: Vortrag über Altersmedizin Teilen

Twittern

Teilen



„Altersmedizin − eine ganzheitliche Betreuung“ ist das Thema eines Vortrags am Mittwoch, 31. Januar, 19 Uhr, in der Volkshochschule Saarburg, Graf-Siegfried-Straße 4. Der Leiter der Fachabteilung Geriatrie am Kreiskrankenhaus St. Franziskus, Dr. med. Carl-Friedrich Körner, berichtet über Aufgaben der Altersmedizin und die verschiedenen ganzheitlichen Behandlungsmöglichkeiten für den Patienten ab 65 Jahre.