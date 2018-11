Vorverkauf: „Christmas UNplugged“

Die Akteure des Ensembles Licht ins Dunkel präsentiert am 2. und 9. Dezember unter dem Titel „Christmas UNplugged“ neue Weihnachtslieder und Balladen auf einem Konzert in der Vorweihnachtszeit.

Am 2. Dezember kommt die Show zum Hofgut Serrig, Beginn ist um 20 Uhr. Am 9. Dezember geht es in die Pfarrkirche in Freudenburg, Beginn ist auch hier um 20 Uhr. In stimmungsvoller Atmosphäre erleben die Zuschauer unvergessliche Klassiker wie „Tochter Zion“ oder „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Karten für die beiden Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf bei der Touristinfo Saarburg. Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder und Jugendliche 6 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten für Erwachsene 15 Euro und die für Kinder 7 Euro. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Einlass ist eine Stunde vor Konzertbeginn.