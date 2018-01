Vorverkauf für Fastnacht startet

(red) Die Serriger Karnevalsgesellschaft „bittet zu Tisch“ unter dem Motto ihrer Fastnachtskampagne: „Lachstatar und Sahnebaiser, Guten Appetit – Serrsch Noun da je“. Am Sonntag, 14. Januar, startet im Pfarrheim bereits ab 14 Uhr die Nummernvergabe für den Kartenvorverkauf, der um 15 Uhr beginnt. Zu Tisch begeben kann man sich zur ersten Kappensitzung am Freitag, 26. Januar, und zur zweiten Kappensitzung am Samstag, 3. Februar, jeweils um 20:11 Uhr in der „Narrhalla im Braus“. Die jüngsten Mitglieder des Vereins laden die kleinen Gäste zur Kinderkappensitzung am Sonntag, 28. Januar, ab 15:11 Uhr ebenfalls in die Narrhalla ein. Der Fastnachtsumzug zieht am 13. Februar ab 14:11 Uhr durch die Serriger Straßen.