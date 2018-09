später lesen Kommunalpolitik Wahl: Rat stimmt für Termin im Oktober Teilen

() Der Saarburger Verbandsgemeinderat hat sich einstimmig für den von der Verwaltung vorgeschlagenen Wahltermin 14. Oktober (eventuelle Stichwahl am 28. Oktober) ausgesprochen. An diesem Tag werden der Bürgermeister und der VG-Rat der ab Januar existierenden VG Saarburg-Kell per Urwahl gekürt.

