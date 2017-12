Genuss und Lichterglanz inmitten der Natur

Der vierte Wald-Weihnachtsmarkt wird am vierten Adventswochenende in Trassem veranstaltet.

Zwei Männer, eine Idee: Der Wald-Weihnachtsmarkt rund ums Walderlebniszentrum Trassem geht am vierten Adventswochenende bereits in die vierte Auflage. Inmitten der Natur weihnachtliches Flair anzubieten ist das Ziel nicht nur des professionellen Veranstalters Christof Kramp von Station K., sondern auch von Dietmar Schwarz, der beim Forstamt Saarburg für die Umweltbildung und das Walderleben zuständig ist.

„Ein Forstamt alleine kann so etwas nicht leisten“, erklärt der

Forstmann, der ja den früheren Weihnachtsmarkt im Dorf in den Wald holen wollte. Aber niemand fand sich zunächst als Veranstalter. Mit Christof Kramp, dem gerade das späte Datum im Advent wichtig ist, war der richtige Partner gefunden.

Beide finden, dass so kurz vor Heiligabend der Weihnachtsstress doch von den Besuchern abgefallen sein müsste. Immerhin kamen im letzten Jahr an beiden Tagen rund 3000 Menschen, die dieses Weihnachtsidyll in der Natur sichtlich genossen. Von Jahr zu Jahr werde der Einzugsbereich größer.

Los geht‘s am Freitag, 22. Dezember, um 16 Uhr an den Buden der zehn Anbieter. Um 19.30 Uhr ist mit einer Licht- und Feuershow die erste Attraktion zu sehen, gerade für Kinder.

Am Samstag, 23. Dezember, öffnen die Stände bereits um 11 Uhr. Um 17 Uhr gastiert die Trierer Band Rambling Rovers mit irischer Folk-Music und internationalen Weihnachtsliedern.

Viele natürliche Lebensmittel werden angeboten, von Käse über Wurst bis Grumberschnittchen. Flammkuchen, Bratwurst, Glühwein, alles duftet und schmeckt im Wald noch mal so gut.

Für die kleinen Gäste wird ein Kinderkarussell aufgebaut. Eine weitere Attraktion sind Hundegespanne aus dem saarländischen Hüttersdorf. Die Maschas, die Hundeschlittenführer, sind Publikumsmagnet und geben gerne Auskunft über ihre Husky-Gespanne.

„Es ist die letzte Chance, vor Weihnachten noch etwas Schönes und

Spannendes zu erleben“, sagt Christof Kramp.

Vielleicht findet sich ja auch noch ein ganz besonderes Geschenk. Der 4. Wald-Weihnachtsmarkt kann per Shuttle-Bus vom Dorf aus erreicht werden.