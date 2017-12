später lesen Wanderung Wanderung auf der Traumschleife Teilen

Twittern

Teilen



() Unter dem Motto „Bei jedem Wetter auf der Traumschleife Mannebach 111“ wird am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, die alljährliche geführte Wanderung mit Abschluss in der Grill-Kota auf der Sport- und Freizeitanlage Mannebachtal angeboten. Start ist um 10 Uhr an der Anlage. Die Strecke ist 11,9 Kilometer lang und mittelschwer. Kosten für die Wanderung entstehen keine.