Webseite der Stadthalle in neuem Design

Unter der Internetadresse www.stadthalle-saarburg.de präsentiert sich die Städtische Gesellschaft Stadthalle GmbH ganz neu. Veranstalter und Interessierte können sich hier einen Eindruck über die Stadthalle als Veranstaltungsort machen und ihre verschiedenen Möglichkeiten kennenlernen.

So bietet die Stadthalle sich für Veranstaltungen im Konzert- und Kulturbereich, Firmen- und Produktionpräsentationen, Ausstellungen, einen Cocktail oder Umtrunk sowie für Familienfeiern an. Die Veranstaltungen sind in einer Monatsübersicht zusammengestellt. Bei Interesse kann hier direkt online nach der Verfügbarkeit gefragt werden. Für Besucher von Seminaren, Konzerten oder Kino- und Theatervorstellungen gibt es Infos zur Anfahrt und über die weiteren Veranstaltungen in der Stadt Saarburg und der Verbandsgemeinde.

Geschäftsführer Robert Hildebrand freut sich: „Mit der neuen Webseite präsentieren wir uns zeitgemäß als flexibler und serviceorientierter Veranstaltungsort. Wir hoffen, unseren Veranstaltern und Gästen so ein noch attraktiveres Angebot in der Stadt Saarburg bieten zu können.“