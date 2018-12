später lesen Brauchtum Weihnachtsbäume zu verkaufen Teilen

Twittern

Teilen



Der Weihnachtsbaumverkauf in Trassem startet am Freitag, 14. Dezember, um 9 Uhr auf dem Waldparkplatz am Walderlebniszentrum Trassem. Angeboten werden am Freitag und am Samstag 15. Dezember, (solange Vorrat reicht) Nordmanntannen zu handelsüblichen Preisen.