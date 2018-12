Der Viktorianische Weihnachtsmarkt Jingle Bells ist die größte Veranstaltung in der Kulturgießerei. In den vergangenen Jahren sind insgesamt um die 2500 Besucher dorthin gekommen. Ähnlich viele Menschen dürften es am Wochenende, 15. und 16. Dezember, werden.

Sie werden eine Reise ins Viktorianische Zeitalter antreten, für die die um 1770 gegründete Glockengießerei das passende historische Ambiente bietet. Die nach der britischen Königin Victoria (1837 bis 1901) benannte Epoche war geprägt von der Weltmachtstellung Großbritanniens. Das Vereinigte Königreich war die bedeutendste Handelsmacht der Welt. Dort hatte die industrielle Revolution begonnen, und der technologische Vorsprung gegenüber anderen Ländern blieb zunächst bestehen.

Die Händler bieten der Zeit entsprechende Antiquitäten, Schreibwaren, Nassplatten-Photographie und historischen Weihnachtsschmuck an. Auch elegante Accessoires, Schmuck, Uhren und Töpferwaren gibt es zu kaufen. Zur besonderen Stimmung tragen auch die vielen gewandeten Besucher in Kleidern des 19. Jahrhunderts bei. Zu ihnen gehören Steampunks (aus dem Englischen; steam: Dampf, punk: mies, wertlos, Punk). Angelehnt an den französischen Schriftsteller Jules Verne (In 80 Tagen um die Welt), Vater der Science-fiction, verkörpern sie eine Art von Retro-Futurismus, also eine Sicht auf die Zukunft, wie sie in früheren Zeiten entstanden sein könnte. Sie verknüpfen technische Spielereien mit dem Kleidungsstil des 19. Jahrhunderts.“

Zum Viktorianischen Weihnachtsmarkts gehört auch Programm. Der Zauberer Dr. Marrax zeigt seine Künste in einer Matinee am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr. Die Carol Singers treten auf. Mary Poppins lädt in die Leseecke ein. Am Samstagabend gibt die Band Last Order ein Folk-Konzert. Auch das kulinarische Angebot ist beim Viktorianischen Weihnachtsmarkt ein besonderes: Punsch, Scones, Stew und weitere britische Spezialitäten werden angeboten.

Der Eintritt ist frei, eine Spende zu Gunsten des Vereins Lokales Bündnis für Familie willkommen.

Der Viktorianische Weihnachtsmarkt in der Saarburger Kulturgießerei ist am Samstag, 15. Dezember ab 14 Uhr geöffnet, am Sonntag, 16. Dezember ab 11 Uhr