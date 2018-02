„Wer braucht den Wolf in der Region?“

Wer alles in Saarburg mitdiskutiert

„Wer braucht den Wolf in Rheinland-Pfalz?“ – diesen Titel trägt die Podiumsdiskussion des Vereins landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen Saarburg am Freitag, 2. März, 20 Uhr, im Hotel Haus Jochem in Trassem in der Brückenstraße. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. Moderator ist Dittmar Lauer aus Kell am See, Heimatforscher und Autor des Buchs „Wer hat Angst vorm bösen Wolf?“. An der Diskussion beteiligen werden sich der Bundestagsabgeordnete Andreas Steier, der Landtagsabgeordneter, Bernd Henter, Landrat Günther Schartz, der Beigeordnete der VG Saarburg und Siegfried Büdinger. Vonseiten der Landwirte diskutieren der Kreisvorsitzende und der Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands, Walter Clüsserath und Gerhard Brenner, mit sowie die stellvertretende Vorsitzende des Landfrauenverbands Saarburg, Elfriede Steuer.

Die Diskussion findet im Rahmen einer Generalversammlung des Vereins statt. Deshalb stehen auch die Regularien des Vereins auf der Tagesordnung sowie weitere Fragen an die Runde wie „Was kann der ländliche Raum von der neuen Bundesregierung erwarten?“. Der Verein hat Mitglieder in den Verbandsgemeinden Konz, Saarburg und Kell am See.