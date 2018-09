später lesen Freizeit Wikinger unterwegs im Greifvogelpark Teilen

Die Wikinger fallen in den Greifvogelpark Saarburg ein. Bei einer Lagerbesichtigung am Samstag, 8. September, und Sonntag, 9. September, können die Teilnehmer unter dem Motto „Zeitreise durch das Mittelalter“ einen Einblick in das Leben längst vergangener Zeit bekommen.