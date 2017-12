später lesen kriminalität Einbrecher stehlen Schmuck Teilen

Bisher unbekannte Einbrecher haben am Mittwoch, 20. Dezember, in der Zeit von 16 bis 21 Uhr die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Cuxhagener Straße in Wincheringen ausgenutzt. Sie kletterten über den Balkon des Anwesens, um dort die Terrassentür im ersten Stock aufzuhebeln und einzusteigen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie mehrere Schmuckstücke, wobei das Ausmaß derzeit noch nicht genau bekannt ist.