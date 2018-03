(red) Der SWR sendet am Mittwoch, 31. Januar, zwischen 18.45 und 19.30 Uhr in der Reihe „Hierzuland“ einen Beitrag über die Warsbergerstraße in Wincheringen. Themen sind unter anderem die Kirche St. Peter, der Warsbergturm und Porträts von vier Anwohnern.