Wincheringer feiern ein großes Jubiläum

Der TV hat die Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg über die Projekte 2017 und 2018 befragt. Ein großes Fest steht für dieses Jahr auf der Agenda von Elmar Schömann.

(mai) Der Straßenausbau war im vergangenen Jahr ein großes Thema in Wincheringen.

Projekte 2017 Den Ausbau der Bahnhofstraße nennt Ortsbürgermeister Elmar Schömann als eines der wichtigsten Themen des vergangenen Jahres in Wincheringen. Es sei ein sehr gelungenes Projekt, sagt der Ortschef. Die Wohnqualität für die Anwohner sei durch den Ausbau des Gehwegs, die neue Straßenbeleuchtung und die Geschwindigkeitsbegrenzung verbessert worden. Als zweiten Punkt nennt Schömann den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Wincheringen-Bilzingen, der begonnen wurde. Dort werden Gehwege angelegt und die Fahrbahnen von K 111 und L 134 erneuert. Wasser- und Abwasserleitungen, Stromleitungen und Leerrohre für den Breitbandausbau werden verlegt. Bilzingen erhält zudem neue Straßenlampen in LED-Technik.

Projekte 2018 Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Bilzingen ist für Schömann auch in diesem Jahr ein großes Thema. Hinzu kommt die Neugestaltung des Bilzinger Dorfplatzes. Geplant sind eine neue Bushaltebucht mit Wartehaus sowie eine Mittelinsel mit Überquerungshilfe, die die Sicherheit erhöhen soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 1,8 Millionen Euro.

Als weiteres großes Projekt für das laufende Jahr nennt der Ortschef den Neubau eines Sendemasts im Bereich „Auf Mont“, der zu einer deutlichen Verbesserung der Netzabdeckung und Netzqualität führen soll. Die Verwendung neuester Funktechnik für Telefonie und Datenübertragung sei ein wichtiger Baustein zur Zukunftssicherung und Daseinsvorsorge. Bauherr ist laut Schömann das Unternehmen Deutsche Funkturm, das Teil der Deutschen Telekom Gruppe ist.

Ein wichtiges Ereignis im Jahresverlauf 2018 ist in Wincheringen die 1125-Jahr-Feier. Sie wird am 11. und 12. August gefeiert. Schömann erläutert: „Die Vorbereitungen und Planungen laufen seit Monaten. Das Fest findet auf dem Marktplatz statt. Ein Mittelalter-Markt, ein Festumzug, eine Ausstellung sowie Show- und Musikdarbietungen sind die Hauptattraktionen.“

Ämtertausch Auf die Frage, mit welchem Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg er gerne einmal tauschen würde, sagt Schömann: „Meine große Zufriedenheit lässt es gar nicht zu, überhaupt darüber nachzudenken.“