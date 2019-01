Der sechste Workshop mit Bürgern und Mitarbeitern des Planungsbüros Hömme zum Erstellen eines Hochwasserschutzkonzeptes für die ehemalige Verbandsgemeinde Saarburg findet am Donnerstag, 24. Januar, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Schoden statt.

Bürger aus der Ortsgemeinde Schoden sind dazu aufgerufen, an diesem Abend ihre Erfahrungen und Kenntnisse zum Thema einzubringen. Dabei geht es sowohl um das Thema Hochwasser als auch um Starkregenereignisse. Nach bereits erfolgten Ortsbegehungen durch Mitarbeiter des Büros Hömme und Vertreter der Ortsgemeinde und der Feuerwehr soll in diesem Workshop gemeinsam beleuchtet werden, wo die Schwachstellen in Schoden liegen und welche Schritte erfolgen sollten, um sich im privaten wie im öffentlichen Bereich auf diese Situationen vorzubereiten.

Die Ergebnisse dieses und der folgenden Workshops in weiteren Orten, die Ortsbegehungen und Gespräche mit Fachbehörden, Vertreter der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindeverwaltung werden in das zu erarbeitende Hochwasserschutzkonzept einfließen. Bis Mitte des Jahres 2019 sind Workshop-Termine in weiteren Ortsgemeinden bereits festgelegt.

Alle Termine finden Interessierte auf der Internetseite: www.vgsaarburg.hochwasserschutz-konzept.de Auskünfte erteilt das Planungsbüro Hömme unter der Telefonnummer 06507/998830.

Das Planungsbüro Hömme bittet zur Vorbereitung des Workshops nach Möglichkeit um vorherige Anmeldung.

Dies ist möglich per Telefon, 06507/998830, per Mail an info@ vgsaarburg.hochwasserschutz-konzept.de oder postalisch: Planungsbüro Hömme GbR, Römerstraße 1, 54340 Pölich.