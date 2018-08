Zufriedenheit ist der größte Reichtum

Elfriede Anna und Heinz Johann Feilen haben in ihrem Leben 65 Jahre Ehe gemeistert. Nun feiern sie ihre eiserne Hochzeit und erinnern sich daran, wie damals alles anfing. Von Herbert Thormeyer

Heute gibt es für Elfriede Anna (90) und ihren Mann Heinz Johann Feilen (92) in Irsch ein großes Fest zu feiern: Die eiserne Hochzeit. 65 Jahre lang muss man dafür miteinander verheiratet sein. Eisen, das Symbol für Stabilität und Beständigkeit, könnte auch rosten. Nicht so bei Elfriede und Heinz Johann.

Den gebürtigen Saarburger verschlug es 1936 als Zehnjährigen erst einmal in die Fremde, als sein Vater Michel in Brandenburg dienstverpflichtet wurde, in einer Flugzeugfabrik zu arbeiten. „Als 17-Jähriger, und gelernter Industriekaufmann, bin ich erst wieder heimgekehrt“, erinnert er sich. Der sportliche Typ beeindruckte die Mädels beim Tanzen. „Die nannten mich den Rumba-König“, sagt er mit einem Schmunzeln. Auf einer Tanzveranstaltung traf er auch seine spätere Frau.

„Er war ein hübscher Kerl. Er hat mir gleich gefallen“, war Elfriedes erster Eindruck. Doch spontan gefunkt hat es nicht. Die Beziehung hat sich ganz allmählich entwickelt. Ab 1950 arbeitete Heinz Johann beim Zoll, allerdings in Wintersdorf bei Ralingen an der Sauer. Nach der Eheschließung am 29. Januar 1953 folgte erst einmal eine Fernbeziehung, denn der frischgebackene Gatte kam nur am Wochenende nach Hause. War das schwierig? „Nein“, findet Elfriede, „es war immer wieder neu.“

Sie wohnten in Igel in einer Wohnung des Zolls. Die Zeiten waren hart, aber die Miete mit 50 Mark im Monat günstig. Doch am Ende jeden Monats folgte die „Gummiwoche“, erinnert sich Elfriede. Da musste alles, auch das Essen, „gedehnt“ werden, damit es zum restlichen Geld passte. Irscher sind die beiden 1969 erneut geworden, als Elfriedes Elternhaus umgebaut wurde. „Da bin ich von Igel aus immer mit dem Fahrrad hin, um zu helfen“, sagt Heinz Johann. Elfriede verdiente Geld im Weinberg. „68 Pfennig die Stunde hat man damals bekommen“, weiß sie noch gut.

Die Eltern halfen mit Lebensmitteln frisch aus dem Garten, hielten Vieh und da kam auch schon mal Fleisch auf den Teller. Der Garten ist das gesunde Paradies bis heute geblieben. „Wir können uns selbst mit Obst und Gemüse ernähren“, freut sich der Hobbygärtner, und fügt hinzu: „Alles ist natürlich ohne Gift mit Pferdemist gedüngt worden.“ Der Selbstversorger ist über viele Jahrzehnte hinweg Sportler geblieben: „Bis 1982 habe ich in jedem Jahr mein Sportabzeichen abgelegt.“ Heinz Johann war Leichtathlet, spielte Fußball, Tennis und Tischtennis. Große Reisen konnten sie sich nicht leisten. „Wir waren in 30 Jahren nur zweimal in London bei unserer Tochter Elke“, nennt die Jubilarin ein Reiseziel im Ausland. Sonst seien sie in Deutschland geblieben.

Für Elfriede wird die Nachbarschaftshilfe bis heute großgeschrieben: „Wenn mich jemand ruft um zu helfen, bin ich da.“ Bleibt die Frage, wie hält man so lange miteinander aus? „Wir sind bis heute nicht immer einer Meinung. Aber das muss sein, sonst schläft die Liebe ein“, sagt Elfriede mit einem Schmunzeln. Ihr Geheimnis des Glücks, darin sind sich beide einig ist: Zufriedenheit ist der größte Reichtum, in den letzten 65 Jahren war das und es soll so bleiben.

Zur eisernen Hochzeit gratulieren zwei Kinder und drei Enkelkinder. Das feierliche Hochamt ist heute um 14 Uhr in der Irscher Pfarrkirche. Als Zelebrant für die Feier konnte das Jubelpaar Maximilian Hommens, Pastor im Ruhestand aus Ayl, gewinnen.