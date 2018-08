Zukunftskonzept wird noch geprüft

67 Millionen Euro sollen investiert werden

Das Zukunftskonzept für das Saarburger Krankenhaus sieht vor, rund 67 Millionen Euro zu investieren. Die Bauzeit dafür wird auf zehn bis zwölf Jahre geschätzt. Laut Konzept soll das Seniorenzentrum neu und größer gebaut werden und zwar auf dem Parkplatz am Eingang. 148 Plätze statt der bisherigen 118 sind vorgesehen. Auf dem Parkplatz sollen außerdem ein oder zwei Ärztehäuser, eine Apotheke und ein Sanitätshaus entstehen. Die Parkplätze sollen in eine Tiefgarage darunter verlegt werden. In einem zweiten Schritt ist geplant, das Krankenhaus selbst zu modernisieren und umzubauen. Eine neue zentrale Notaufnahme soll aufgebaut werden, und die Diagnostik (Röntgen, Sonografie und Endoskopie), das Labor und die Ambulanzen sollen erneuert werden. Weiter ist vorgesehen, den ambulanten Operationsbereich zu erweitern. In einem dritten Schritt soll die Psychosomatik, die bislang nur eine Abteilung ist, in das jetzige Seniorenzentrum umziehen. Das Personalwohnheim wird umgebaut zum Appartementhaus für Mitarbeiter.