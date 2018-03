Zwei Autos bei Training gestohlen

() Unbekannte sind laut Polizei am Mittwochabend während eines Trainings der lokalen Fußballmannschaft von Mondorf-les-Bains unbemerkt in die Umkleidekabinen eingedrungen, haben die Sporttaschen durchsucht und diverse Wertgegenstände gestohlen. Ebenfalls entwendet wurden an diesem Abend zwei Autos. Wie die Polizei meldet, handelt es sich dabei um einen weißen VW Golf GTD, Nummernschild: GP4882 (L) und ein weißer VW Scirroco, Kennzeichen: TE1206 (L).