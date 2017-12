später lesen Zwei Konzerte mit Licht ins Dunkel Teilen

Freudenburg/Serrig (red) Seine Weihnachtsshow "Christmas Unplugged" präsentiert das Ensemble Licht ins Dunkel auch in diesem Advent. Die Akteure bieten neue Weihnachtslieder und Balladen, Klassiker wie "Hallelujah" und "Stille Nacht", Titel wie "Christmas Time" sowie Balladen wie "The last Unicorn" oder "Wunder geschehen".