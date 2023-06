Neuer Rekord? Saarländerin (33) überlebt 5,41-Promille-Suff an der Nordsee

Wie die Polizeiinspektion Cuxhaven auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mitteilt, hat eine Frau aus dem Saarland einen lebensgefährlichen 5,41-Promille-Rausch an der Nordseeküste überlebt. „Es kommt leider häufiger vor, dass Personen stark alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen oder sich in hilfloser Lage befinden“, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag, 15. Mai, unserer Zeitung. „Aber eine derart hohe Alkoholisierung ist mir in meiner beruflichen Laufbahn noch nicht vorgekommen.“