Politik : Saarländische Linken fordern Aus für Spangdahlem

Spangdahlem Wegen des ständigen Fluglärms, der von in Spangdahlem starteten Kampfjets ausgehe, fordert der Fraktionsvorsitzende der Linken im saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine, die Airbase in der Eifel zu schließen.

Schon mehrmals hat sich der frühere SPD-Politiker und ehemalige Ministerpräsident des Saarlandes, Oskar Lafontaine, für die Schließung von US-Einrichtungen in Deutschland ausgesprochen. Nachdem nun bekanntgeworden ist, dass die USA 425 Millionen Dollar in die beiden Luftwaffenstützpunkte Spangdahlem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und Ramstein in der Pfalz investieren will, erneuert der Fraktionsvorsitzende der Linken im saarländischen Landtag seine Forderung.