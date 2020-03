Grenzregion : Saarland bietet Grand Est in Corona-Krise Betten an

Saarland bietet Grand Est in Corona-Krise Betten an

Im Saarland steht die große Welle von schwer erkrankten Covid-19-Patienten noch aus. Saar-Ministerpräsident Hans will der Krisenregion Grand Est nun Betten zu Verfügung stellen.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat der französischen Region Grand Est in der aktuellen Corona-Krise die Nutzung von Krankenhauskapazitäten im Saarland angeboten. Im Corona-Krisengebiet Grand Est stoßen Kliniken angesichts der hohen Zahl Infizierter bereits jetzt an ihre Belastungsgrenzen. Bis zur Stunde sind bereits 230 Menschen dort gestorben. Grand Est, zu dem auch das Département Moselle an der saarländischen Grenze gehört, ist vom Robert-Koch-Institut als Corona-Krisenregion eingestuft worden.

Regierungssprecher Alexander Zeyer sagte am Sonntag, dass Hans in einem Telefonat mit dem Jean Rottner, dem Präsidenten von Grand Est, die medizinische Hilfe angeboten habe. Hans habe dem französischen Partner zugesichert, Beatmungsplätze im Saarland zur Verfügung zu stellen, „im Rahmen unserer Kapazitäten und Möglichkeiten“. Man stehe zusammen. In Grand Est werden zurzeit rund 1800 Covid-19-Patienten in Kliniken stationär behandelt. 435 liegen auf Intensivstationen.