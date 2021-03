Pandemie : Der neidvolle Blick ins Saarland

Viele blicken derzeit neidvoll ins Saarland – hier ein Blick in die Fußgängerzone in Saarbrücken. Dort sollen nach Ostern unter anderem Kinos, Theater und Fitness-Studios wieder öffnen dürfen. Genutzt werden dürfen sie aber nur von Personen, die einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test vorweisen können. Foto: dpa/Oliver Dietze

Trier In Rheinland-Pfalz soll anders als im Nachbarland nur in ausgewählten Kommunen Normalität unter Corona-Bedingungen geprobt werden.

Viele schauen derzeit neidvoll ins Saarland. Dort soll – falls es das Infektionsgeschehen hergibt – nach Ostern ein Stück weit Normalität einkehren. Saarland-Modell hat der in der Corona-Pandemie meist zurückhaltend agierende und eher wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum „Team Vorsicht“ gehörende Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) den Großversuch genannt. „Wir wollen den Menschen eine Perspektive bieten, um gerade im Frühling wieder etwas mehr Lebensqualität genießen zu können“, sagte Hans bei der Vorstellung des Projektes.

Das ganze Saarland wird zu einem einzigen Versuchslabor. Wer einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test hat, darf wieder ins Fitness-Studio, Kino oder Theater. Bis zu zehn Personen dürfen sich draußen wieder treffen, auch in den Biergarten gehen. Zwei Hausstände dürfen die Außengastronomie auch ohne Nachweis eines Tests nutzen. Und das gilt wohl auch für Menschen, die nicht im Saarland wohnen. Denn laut der Internetseite der saarländischen Landesregierung können sich in den Schnelltestzentren des Nachbarlandes Bürger mit Wohnsitz in Deutschland und Grenzpendler aus Frankreich kostenlos testen lassen. Alternativ könnten auch Selbsttests unter Aufsicht vor Ort durchgeführt werden. Nach Ostern will Rheinland-Pfalz in ausgewählten Kommunen unter ähnlichen Bedingungen Öffnungsschritte wagen.

Voraussetzung ist, dass die Inzidenz dort dauerhaft unter 50 ist, dass alle Teststellen für die Bestätigung des Ergebnisses ein einheitliches Dokument ausstellen, dass es eine digitale Kontaktverfolgung mit der Luca-App gibt und dass eng mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst zusammenarbeitet wird.

Die Kommunen im Land begrüßen das Vorhaben. „Auch wenn die Impfkampagne in den nächsten Monaten sicherlich Fahrt aufnimmt, wird es noch einige Zeit dauern bis eine ausreichende Durchimpfung der Bevölkerung erreicht ist. In den Städten wird gleichzeitig jeder weitere Öffnungsschritt sehnlich erwartet. Insofern sind die Städte in Rheinland-Pfalz natürlich bereit, ihren Teil beizutragen und regional gangbare Öffnungskonzepte zu erstellen“, sagt Fabian Kirch, Geschäftsführender Direktor des rheinland-pfälzischen Städtetages. „Ich würde mich sehr freuen, wenn sich nicht nur die größeren Städte, sondern auch Kommunen in den ländlichen Regionen bewerben würden“, sagt der Vorsitzende des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, Ralph Spiegler.

Auch der rheinland-pfälzische Hotel- und Gaststättenverband sieht eine Chance für eine Öffnung der Gastronomie: „Der Ausbau der Schnelltestungen ist ein wirksames Mittel in der Pandemiebekämpfung, dass das unkontrollierte Ausbreiten des Virus eindämmen und mehr Transparenz in das Infektionsgeschehen bringen kann. Zumindest bis eine ausreichende Impfquote erreicht ist“, sagt Dehoga-Landesvorsitzender Gereon Haumann. Der rheinland-pfälzische Landkreistag hat entsprechende Eckpunkte für Öffnungen vorgelegt.

In der Region haben unter anderem die Städte Saarburg und Trier bereits Interesse angemeldet, Modellkommune zu werden. Laut einer Sprecherin der Landesregierung können sich Kommunen, die die Voraussetzung erfüllen seit Donnerstag auf der Internetseite https://ea-rlp.de/modellkommunerlp bewerben. Nach ihrer Kenntnis lag bis Freitagmittag noch keine Bewerbung vor. Man werde vor Ostern mit den interessierten Kommunen in Kontakt treten und eine Auswahl treffen, um nach den Feiertagen mit dem Modellprojekt zu starten. Eine Voraussetzung haben eigentlich alle Kommunen im Land erfüllt. Es gibt mittlerweile flächendeckend Testmöglichkeiten. Allerdings könne diese vielerorts noch nicht täglich genutzt werden, weil die Testzentren zumeist von Hilfsdiensten betrieben werden und die Tester dort ehrenamtlich tätig sind. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung Trier laufen bereits Gespräche mit dem Handel, der Gastronomie und verschiedenen Hilfsorganisationen, wie die Corona-Schnelltest-Kapazitäten zeitlich auch am Wochenende ausgebaut werden könnten.