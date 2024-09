Paukenschlag in bekanntem Hotel Sterne-Restaurant aus dem Saarland trennt sich vom „besten Gastgeber Deutschlands“

Der viel beachtete Restaurant- und Gourmetführer Gusto 2025 hat das Esplanade in Saarbrücken zudem aktuell als eines der vier besten Restaurants des Saarlandes ausgezeichnet. „Sukzessive hat sich das legere Gourmetrestaurant im Hotel Esplanade am Nauwieserplatz im Zentrum von Saarbrücken seit der Eröffnung vor ein paar Jahren gesteigert, sodass die Küche von dessen Küchenchef Silio Del Fabro mittlerweile nicht nur zur absoluten Spitze im Saarland, sondern auch zu den Top 30 in Deutschland zählt“, so der Restaurantführer. Es sei bemerkenswert, mit wie viel „Souveränität und Feingespür für die französische Klassik“ der einstmaliger Aufsteiger des Jahres hier zwischenzeitlich am Werk sei.