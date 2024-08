Großer Frust in Saarbrücken Airbus startet am Flughafen Ensheim ohne Passagiere und fliegt leer nach Mallorca

Eine Eurowings-Sprecherin bestätigte auf Anfrage, dass der Airbus leer nach Mallorca geflogen ist. Sie erläutert, dass die Crew gegen 13.50 Uhr die Startfreigabe aus Palma erhielt, „da der Flughafen – früher als erwartet – Ankünfte zuließe“. Die Mannschaft hätte zwei Möglichkeiten gehabt: Entweder erneut das Boarding der Gäste zu veranlassen, was etwa 30 Minuten in Anspruch genommen hätte. Das hätte allerdings zur Konsequenz gehabt, dass der Slot (das Zeitfenster der Landefreigabe) verloren gewesen sei. Die Crew wählte Variante zwei – mit einem leeren Flugzeug abzuheben. „An so einem Tag hätte der Slot-Verlust zum einen bedeutet, dass es hätte Stunden dauern können, bis die Crew erneut einen Slot erhalten hätte“, begründete die Sprecherin diese Entscheidung. „Zum anderen hätte die Crew durch weitere Wartezeit ihre Dienstzeit überschritten, womit ein Abflug aus Saarbrücken mit Gästen an Bord ebenfalls nicht möglich gewesen wäre.“ Aus diesem Grund „entschied sich die Crew den Slot in Anspruch zu nehmen, um so das Folgeprogramm (mit mehr als 500 betroffenen Gästen) zu schützen“. Gemeint sind damit unter anderem die Passagiere, die auf Mallorca auf den Flug nach Deutschland warteten.