Zug kam aus Trier Nach Messer-Angriff in Regionalbahn: Tatverdächtiger in Psychiatrie eingewiesen

Nach der Messer-Attacke in einer Regionalbahn am Hauptbahnhof in Saarbrücken am Montag, 10. Juni, ist der 32-jährige mutmaßliche Täter am Dienstag, 25. Juni, in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das bestätigte Staatsanwaltssprecher Thomas Schardt auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung. Der SR hatte zuerst darüber berichtet.