394 PS und schwimmfähig Dieser Panzer soll künftig im Saarland produziert werden

Der Transportpanzer Fuchs, entwickelt vor über einem halben Jahrhundert, hat seine besten Zeiten hinter sich. Das geländegängige und gepanzerte Radfahrzeug des Herstellers Rheinmetall, das in zahlreichen Auslandsmissionen im Einsatz war und in Afghanistan mehrmals unter Beschuss geriet, soll mittelfristig ausgemustert werden. Rund 800 Exemplare sind derzeit bei der Bundeswehr im Einsatz, genutzt wird der Fuchs in unterschiedlichen Ausführungen unter anderem von der Panzergrenadier-, Pionier-, Aufklärungs-, ABC-Abwehr- und Sanitätstruppe.