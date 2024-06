Nach Vorfällen in St. Wendel und Schiffweiler Serie nimmt kein Ende – Staatsschutz ermittelt wegen Nazi-Gesängen in Saarbrücken

Bereits am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag war es zu ähnlichen Zwischenfällen gekommen. In der nordsaarländischen Kreisstadt St. Wendel sollen nach Polizeiangaben in der City junge Leute unter anderem den rechten Arm zum Hitler-Gruß gestreckt haben. Dies ist auch auf einem Videomitschnitt zu sehen. Die Aufnahmen liegen der SZ-Redaktion vor. In einer Kneipe in Schiffweiler stimmten Kunden ebenfalls Schmähgesänge auf den selben Titel an. In diese beiden Fällen stehen insgesamt zwölf Tatverdächtige im Fokus des Staatsschutzes.