Festival im Saarland Headliner, Tickets und Anfahrt: Was man zu Rocco del Schlacko 2024 wissen muss

Auch die Hip-Hop-Gruppe Deichkind ist bald auf Tour. Sie werden in ganz Deutschland unterwegs sein. Den Zwischenstopp in Püttlingen am Samstag, 10. August, werden viele bereits erwarten. Die Rap-Künstler kennen sich im Saarland mittlerweile sicher ein bisschen aus. Denn der Auftritt in diesem Jahr wird bereits ihr vierter bei Rocco del Schlacko. 2008, 2009 und 2013 durften sie schon ihre größten Hits präsentieren. Die Auswahl an Songs hat sich seitdemdeutlich vergrößert. Auf acht Studio-Alben blickt die Hamburger Gruppe mittlerweile zurück.