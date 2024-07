Blindgänger bei Bauarbeiten entdeckt Weltkriegsbombe am Hauptbahnhof Saarbrücken – Datum der Entschärfung steht fest

Update von Mittwoch, 24. Juli, 16.22 Uhr: Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Hauptbahnhofs in Saarbrücken Mittwochmittag, 24. Juli, steht jetzt fest, wann sie entschärft werden soll. Demnach machen sich Spezialisten am Sonntag, 4. August, ans Werk. Das teilt am Nachmittag ein Sprecher der Stadtverwaltung in einem Pressestatement mit.