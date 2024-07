Im Saarland Betrunkener Autofahrer (48) attackiert Polizei – zwei Ermittler in Klinik, Angreifer in Zelle

Es war weiterhin nicht abzusehen, dass sich der Mann beruhigen würde. So landete der Betrunkene in der Polizeizelle, um dort seinen Rausch auszuschlafen. Ausgenüchtert sei er am frühen Dienstagmorgen wieder freigekommen. Gegen 6 Uhr habe er die Polizeiinspektion verlassen. Allerdings ohne Führerschein, dafür aber mit etlichen Ermittlungsverfahren. Dabei geht es unter anderem um die mutmaßliche Alkoholfahrt und Körperverletzung auf der Dienststelle. Der Einsatz habe sich bis in die Nacht hingezogen.