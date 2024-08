Im Saarland Mann würgt Partnerin in Losheim bis zur Bewusstlosigkeit – stundenlange Flucht nach Bayern

Saarland · In einer Wohnung in Losheim am See ist am Freitag ein Streit eskaliert. Ein Mann soll dabei sein Lebensgefährtin brutal angegriffen haben. Das berichtet die Polizei.

03.08.2024 , 15:03 Uhr

Mann soll versucht haben, seine Partnerin umzubringen. Die Polizei suchte nach ihm. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Von Matthias Zimmermann (Saarbrücker Zeitung)