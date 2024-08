Serie Sommer daheim Die andere Welt: Segeln lernen auf dem Bostalsee

Nur das Plätschern des Wassers unterm Bug. Das Segel, der Wind in den Haaren, der blaue Horizont, der alles verschlingt. Die Sonne, die die Haut dunkler und Haarsträhnen heller färbt. Menschen, die zur Crew werden. Seefahrergeschichten, die sich von selbst schreiben und Tage, die länger und Sommer, die unendlich scheinen. Die Erinnerungen an den Segelurlaub vor vielen Jahren auf dem Ijsselmeer sind alle wieder da. Mit einem entscheidenden Unterschied: Janine, die Skipperin in ihren Mittfünfzigern, die in holländischem Akzent Kommandos zum Wenden und Segelsetzen über das Deck ihres Zweimastklippers schmettert, ist nicht dabei. Jetzt bin ich die, die wissen muss, wie der Wind steht, die die Regeln vorgibt und immer wieder verändert. Ich bin die Skipperin auf unserem knallgelben, verschrammten Übungsboot, auf dem Bostalsee im Saarland statt auf dem Ijsselmeer in Holland.