Nach Antrag der Verteidigung Freilassung des Angeklagten im zweiten Yeboah-Prozess angeordnet

Die Bundesanwaltschaft wirft dem einstigen Oberhaupt der Saarlouiser Neonazi-Szene Beihilfe zum Mord und zum versuchten Mord in 20 Fällen vor. Am vergangenen Dienstag hatte der Hauptbelastungszeuge Heiko Sch. ausgesagt und seine Erinnerungen an den Vorabend der Tat geschildert. Seit seiner Aussage ist nach Auffassung des Gerichts kein dringender Tatverdacht mehr gegeben – denn der habe sich vor allem darauf gegründet, dass Peter St. als damaliger Kopf der Skinheadszene unter Berufung auf die pogromartigen Zustände – Neonazi-Banden griffen zunächst in Ostdeutschland, später im gesamten Bundesgebiet Asylbewerberunterkünfte an – geäußert haben soll, das hier „auch mal sowas brennen oder passieren“ müsse.