Kostenpflichtiger Inhalt: Das kann teuer werden : Saftige Bußgelder: Was falsches Verhalten in der Corona-Krise kosten kann

Auf diesem Foto ist alles in Ordnung. Aber: Wird in einem Restaurant der Mindestabstand zwischen den Tischen nicht eingehalten, kann es teuer werden. Foto: dpa/Christian Charisius

Trier Verstöße gegen die neue Corona-Verordnung können teuer sein. Aber manchmal schlagen auch Kontrolleure über die Stränge. Volksfreund.de erklärt, welches Fehlverhalten wie viel kostet.

Bürger und Geschäftsleute aufgepasst! Wer sich nicht an die neuen Corona-Vorschriften des Landes hält, für den kann’s teuer werden; vorausgesetzt natürlich, der Übeltäter wird auch geschnappt. Man darf gespannt sein, wie das die Kontrolleure bewerkstelligen wollen. Nehmen wird doch nur den Fall, dass ein Gast im Restaurant nicht reserviert, was seit Mittwoch vorgeschrieben ist und auch notfalls noch kurzfristig am Eingang erledigt werden kann. Trotzdem: Wer als Gast durch die „Nichtvornahme einer Reservierung“ auffällt, muss 100 Euro zahlen. Und wenn jetzt der Wirt denkt, er sei fein raus, Pustekuchen! Der Betriebsinhaber muss in einem solchen Fall ebenfalls blechen – zwischen 500 und 1000 Euro. Da lässt man den Laden doch am besten gleich ganz zu.

Andererseits: Es könnte den Wirt sogar noch schlimmer treffen. Seit der Wiedereröffnung sind die Gastronomen nämlich verpflichtet, die Kontaktdaten der Gäste zu erfassen, also Name, Anschrift und Telefonnummer. Dadurch sollen später mögliche Infektionswege nachvollzogen werden können. Wer als Wirt darauf verzichtet oder die Daten frühzeitig löscht, wird dafür mit schlappen 1000 Euro bestraft. Schludert er nebenbei noch beim Ausmessen des Mindestabstands der Tische und Stühle in seinem Betrieb, werden ebenfalls zwischen 500 und 1000 Euro fällig.

Diese Details finden sich in den sogenannten Auslegungshinweisen für die Bemessung der Geldbuße nach § 15 der Sechsten Corona-Bekämpfungsverordnung. Genauso lang wie der Titel ist auch der Bußgeldkatalog selbst: Auf 15 Seiten finden sich knapp 100 Tatbestände inklusive der dazugehörigen Geldbuße. Die kann im schlimmsten Fall bis zu 5000 Euro betragen, etwa wenn jemand derzeit eine Discothek öffnet oder eine Shisha-Bar, was immer noch verboten ist.

Deutlich preiswerter kommt davon, wer im Bus oder an der Haltestelle ohne Mundschutz erwischt wird. Macht schlappe zehn Euro. Die muss übrigens auch der Gast bezahlen, wenn er ohne Mundschutz im Restaurant erwischt wird – nicht am Tisch, denn dort darf er das Teil ja ablegen. Haben die Bedienungen keinen Mundschutz an, ist der Chef dran. Macht, bitteschön, 250 Euro!

Ganz schön ins Geld geht es auch, wenn ein Wirt sein Geschirr nicht mit einer auf 60 Grad erhitzten Spülmaschine reinigt. Kostet 1000 Euro, wenn man erwischt wird. Viel teurer dürfte auch die Spülmaschine nicht sein. Hält er seinen Laden dann auch noch länger offen als erlaubt, muss er zusätzlich zwischen 500 und 1000 Euro zahlen. So viel Bier, dass es sich lohnt, kann der Wirt nach 22 Uhr gar nicht mehr verkaufen.

Die 15 prall gefüllten Seiten im neuen Bußgeldkatalog klingen nach potenziell satten Einnahmen für die klammen kommunalen Kassen. Doch bislang hielten sich die Corona-Bußgelder in Grenzen, sagte eine Sprecherin des Gemeinde- und Städtebunds unserer Zeitung.