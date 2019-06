Kriminalität : Scharfe Kritik an Banken nach Serie von Automatensprengungen

Trier Im Schnitt alle anderthalb Wochen fliegt in Rheinland-Pfalz ein Geldautomat in die Luft. Nicht nur Innenminister Roger Lewentz meint, dass die Institute daran eine Mitschuld haben.

Nach einer Serie von Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz gibt es massive Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen der Banken. Viele Geldautomaten seien nicht ausreichend geschützt, sagt der Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (bdk), Christian Soulier. Ähnlich kritisch äußert sich auch der Mainzer Innenminister Roger Lewentz (SPD). Er habe den Eindruck, dass das Interesse der Banken an zusätzlichen Sicherungen für Geldautomaten noch ausbaufähig sei, sagte Le­wentz unserer Zeitung.

In Rheinland-Pfalz gab es in diesem Jahr schon 16 Spreng-Attacken auf Geldautomaten. Jeder zweite Raubzug missglückte. In der Region Trier wurden zuletzt Geldautomaten in Salmtal (Bernkastel-Wittlich) und Trier-West gesprengt. Die Panzerknacker konnten jeweils unerkannt entkommen.