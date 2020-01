Trier Jahrelang soll ein Ehepaar für den Iran Bundeswehrinterna ausspioniert haben. Bei der am Montag beginnenden Verhandlung könnte die Öffentlichkeit ausgesperrt werden.

Ein vor einem Jahr festgenommener mutmaßlicher Spion des iranischen Geheimdienstes und seine Ehefrau müssen sich ab Montag vor dem Staatsschutzsenat des Koblenzer Oberlandesgerichts verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat den 51-jährigen Mitarbeiter des Dauner Bataillons Elektronische Kampfführung wegen Landesverrats in einem besonders schweren Fall und der Verletzung von Dienstgeheimnissen angeklagt. Der 40 Jahre alten Ehefrau des Mannes wirft die Bundesanwaltschaft Beihilfe zum Landesverrat vor.

Der in Untersuchungshaft sitzende Deutsch-Afghane war als Übersetzer und landeskundlicher Berater bei in der Heinrich-Hertz-Kaserne eingesetzt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse soll er an den iranischen Nachrichtendienst MOIS weitergeleitet haben.