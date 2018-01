später lesen Moselschifffahrt 110 Meter langes Schiff kollidiert erneut mit Brücke Teilen

Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist ein leeres Tankmotorschiff auf der Mittelmosel mit einer Brücke kollidiert. Das 110 Meter lange Schiff streifte am Dienstag einen Pfeiler der Autobrücke Thörnich, teilte die Wasserschutzpolizei Trier am Mittwoch mit. Zuvor war der Flussabschnitt nach dem Hochwasser wieder freigegeben worden. Erst am 2. Januar hatte dasselbe Schiff die Schweicher Bogenbrücke beschädigt. Als Ursache wurde eine nautische Fehleinschätzung des Schiffsführers angegeben. Auch die starke Hochwasser-Strömung habe zu dem Unfall geführt. Dies könnten auch beim erneuten Unfall die Ursache gewesen sein. Die Moselströmung habe immer noch eine erhebliche Geschwindigkeit. Die Wasserschutzpolizei sprach dem Schiffsführer nun ein vorläufiges Weiterfahrverbot aus. Körperlich sei er in ordentlicher Verfassung.