Schiri gibt Regelkunde für die Berufswelt

Man hätte eine Stecknadel auf den Boden fallen hören können – so leise war es, als die Gäste des Jahresempfangs der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg dem Gastvortrag von Babak Rafati lauschten. Der ehemalige FIFA- und Bundesliga-Schiedsrichter sprach vor einem gespannten Publikum über Prävention und Stressmanagement und Strategien gegen Burn-Out. Rafati bricht damit Tabus: Er berichtet von seiner früheren Karriere, Fehlentscheidungen, Druck, Burn-Out, Depressionen und schließlich auch seinen Selbstmordversuchen. Um diese Themen geht es im düsteren ersten Teil seines Vortrags. Im zweiten Teil gibt er Tipps und Ratschläge, wie man eine Leidenszeit, wie er sie erlebt hat verhindern oder damit umgehen kann. Ohne – wie er – keinen Ausweg mehr zu sehen. „Ich bin ein Vorbild“, sagt er. „Dafür wie man es nicht machen soll.“ Rafati hält mit Details nicht zurück und ist schonungslos ehrlich. Mit sich selbst aber auch mit anderen Menschen aus seinem damaligen Umfeld. In den von ihm genannten Beispielen kann sich so ziemlich jeder hier und da selbst wiedererkennen. Die Beispiele fangen schon bei missglückten Kommunikationen an, sei es im privaten oder beruflichen Umfeld. Aber er spricht auch von Fehlentscheidungen, Mobbing und Leistungsdruck, die ihm widerfahren sind.

Immer wieder macht Rafati dabei klar, dass es sich dabei nicht nur um Geschehnisse im Leistungssport dreht. Sondern dass sich jeder als Chef oder Arbeitnehmer und Kollege hinterfragen muss, wie man miteinander umgeht. Wie man anderen begegnet und klar kommuniziert. Dabei ist ihm eines wichtig: Perspektivenwechsel. In andere reinversetzen, ihren Standpunkt verstehen. Aber auch Klarheit in der Kommunikation. Sagen, was man will und Dinge aussprechen. Auch mal über Gefühle sprechen: Ein Unterschied zwischen Männern und Frauen sei, wie sie mit Problemen umgehen, erzählt er. Während Frauen über ihre Gefühle und das, was sie bewegt, sprechen, schweigen Männer. Das ließe sich laut Rafati auch auf die Erziehung und vor allem die Gesellschaft zurückführen. Er selbst schließe sich dabei nicht aus: „Ich habe mir meinen Selbstwert im Job geholt und wollte keine Schwäche zeigen, kein Weichei sein. Ich bin ja ein Mann.“ 25 Prozent der Frauen leiden nach einer Statistik offiziell an Depressionen, und nur 16 bis 17 Prozent der Männer. Allerdings sei die Suizidrate bei Männern sehr viel höher.

Ein weiterer Punkt: Resilienz, psychische Widerstandsfähigkeit. Menschen nehmen, wie sie sind, und Dinge ändern, die man ändern kann, und akzeptieren, was man nicht ändern kann. Auch mal Nein sagen und loslassen können. „An etwas festhalten kostet Energie und Kraft. Loslassen braucht keine Energie.“ Rafati will dazu anregen, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Einem Elend auf Raten könne damit entgegengewirkt werden. Denn: „Es liegt immer an unserem eigenen Drehbuch und nicht an den anderen.“

Anlass für den Gastvortrag war jedoch ein ganz anderes Thema: Der Jahresempfang der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg und die Ehrung von sechs Meistern für ihre jahrelange Leistung. Übergeben wurden die Goldenen Ehrennadeln der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg von Kreishandwerksmeister Gerd Benz­müller und Hauptgeschäftsführerin Bärbel Schädlich an Kollegen, die über 20 Jahre lang ehrenamtliche Arbeit geleistet haben. Die Auszeichnung gingen an Friseurmeisterin Sylvia Kemmer, Friseurmeister Günter Duhr, Glasermeister Gerd Haupenthal, Malermeister Gangolf Sehr, Metallbauermeister Horst Tombers und Schreinermeister Stefan Zock.

In einer kurzen Rede betont Oberbürgermeister Wolfram Leibe vor allem die Bedeutung der Regionalität. Denn: „Trierer Handwerk ist europäisches Handwerk“. Handwerk sei innovativ, sagt er, und habe kein Imageproblem. Als wichtigen Schritt regt er dazu an, regionale Handwerker und Ingenieure zu beschäftigen und zu beauftragen: „Auf die können wir uns verlassen.“

FOTO: Friedemann Vetter

