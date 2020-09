Jugendkriminalität : Schlägereien, Randale und Drogen: Wie kriminell ist die Jugend?

Trier In der Stadt Trier und im Umland steigt die Zahl der Straftaten junger Menschen. Das widerspricht dem bundesweiten Trend. Der TV erklärt Ursachen und Strategien dagegen.

Mehrere Schlägereien auf dem Trierer Petrisberg: Teils stark alkoholisierte Männer sollen in der Nacht vom 14. auf den 15. August aufeinander losgegangen sein. Zum Teil sollen sie „Schlagwerkzeuge“ eingesetzt haben. Weitere Details gibt die Polizei zunächst nicht bekannt. Elf Tage nach der Tat erklärt sie auf Anfrage, dass sie aktuell in drei Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen vier Beschuldigte zwischen 19 und 31 Jahren ermittele.

Der Tatort, das ehemalige Gelände der Landesgartenschau, zählt in Sachen Jugendkriminalität zu einem der Problempunkte in Trier, weil sich dort häufig größere Gruppen zum Feiern treffen. Kontrollen sind auf dem Gelände genauso an der Tagesordnung wie im Palastgarten, an der Trevirispassage oder an der Basilika. Trotzdem kommt es immer wieder zu Vorfällen. Am Petrisberg wurde zuletzt zum Beispiel eine Kunstinstallation mit rosa Schafskulpturen mehrfach beschädigt.