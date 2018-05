später lesen Gesundheit Schluss mit Toleranz FOTO: TV / Schramm, Johannes FOTO: TV / Schramm, Johannes Teilen

Wenn ich in eine Kneipe gehe, kann ich mir nie sicher sein, dass nicht vielleicht doch darin geraucht wird. Das Nichtraucherschutzgesetz in Rheinland-Pfalz schützt nicht die Nichtraucher, sondern die Raucher. Statt eines strikten Rauchverbots in allen Gaststätten und Kneipen gelten hierzulande so viele Ausnahmen, dass sich fast immer ein legaler Weg findet, damit die Luftverpester ihren stinkenden und gesundheitsgefährdenden Qualm verbreiten können, selbst dort, wo Essen angeboten wird. Wenn ich Fleisch mit Rauchgeschmack essen will, grille ich es.