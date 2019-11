Kostenpflichtiger Inhalt: Verbraucherzentrale warnt : Schnäppchenjäger aufgepasst: Am Black Friday wird es auch in der Region günstig

Mit vollen Einkaufstaschen durch die Stadt: Die Einzelhändler hoffen auf ein reges Weihnachtsgeschäft, wo traditionell die meisten Umsätze im Jahr gemacht werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Trier Am sogenannten Black Friday locken auch hiesige Geschäfte mit Rabatten und Schnäppchen. Die Händler erwarten ein gutes Weihnachtsgeschäft. Verbraucher sind laut Konsumforschern in Kauflaune.

Viele Händler in der Region fiebern dem Freitag entgegen, dem sogenannten Black Friday. Bis vor ein paar Jahren war dieser Tag nur in den USA bekannt. Der Black Friday, der Brückentag nach dem traditionellen Thanksgiving-Fest am letzten November-Donnerstag, galt traditionsgemäß als Auftakt zum Weihnachtgeschäft.

Mittlerweile ist das auch in Deutschland so. Seit Tagen werben vor allem Online-Händler mit Rabattaktionen und Schnäppchen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz warnt davor, sich von angeblichen Rabatten blenden zu lassen. Viele beruhten auf nicht existierenden Mondpreisen. Kunden sollten sich nicht unter Druck setzen lassen und in Ruhe die Preise vergleichen.

Auch für die Geschäfte in der Region sind der Black Friday oder der Cyber Monday mittlerweile wichtige Tage. Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der Trierer City Initiative, spricht beim Friday von einem der stärksten Tage im Weihnachtsgeschäft. Der Black Friday habe den klassischen Schlussverkauf abgelöst, sagt Claudia Jacoby, Vorsitzende vom Verein Stadtmarketing in Wittlich. In Wittlich lockten viele Händler die Kunden mit Angeboten und Rabatten und animierten diese dazu, ihre Weihnachtsgeschenke schon Ende November einzukaufen.

Genau wie Sterzenbach blickt sie zuversichtlich auf das beginnende Weihnachtsgeschäft. „Die Geschäftsleute in Wittlich haben auf jeden Fall positive Erwartungen, auch dank des neuen Hochmoselübergangs. So können die Kunden viel schneller von jenseits der Mosel unsere Stadt erreichen“, sagt Jacoby. Auch Sterzenbach ist „guter Dinge“ für die kommenden Wochen bis Weihnachten.

Er rechnet mit einem ähnlichen Umsatz der Trierer Einzelhändler wie im vergangenen Jahr. Vor allem der Weihnachtsmarkt locke viele Touristen und damit auch potenzielle Käufer in die Stadt, sagt Sterzenbach.

Auch in Daun rechnet man beim Weihnachtsgeschäft mit einem „ähnlichen Niveau wie die vergangenen Jahre“, sagt Stefanie Mayer-Augarde, Vorsitzende des dortigen Gewerbevereins. Allerdings spiele der Black Friday in der Eifelstadt keine besondere Rolle.

Insgesamt ist der deutsche Einzelhandel optimistisch für das Weihnachtsgeschäft. Laut dem Handelsverband HDE wird bundesweit ein Umsatzplus von drei Prozent auf über 102 Milliarden Euro erwartet. Auch die hiesigen Händler rechneten mit einem Plus im Weihnachtsgeschäft, sagt Alfred Thielen, Geschäftsführer des Handelsverbandes Region Trier. Zuwächse erwarten auch die Online-Händler. Deren Umsätze werden im Weihnachtsgeschäft vermutlich bei knapp 15 Milliarden Euro liegen, im Vergleich zu 2018 ein Plus von knapp elf Prozent.

Auch die Händler in der Region bekommen die Konkurrenz durch den Online-Handel zu spüren. „Das macht uns schon zu schaffen“, sagt Patrick Sterzenbach. Die kleinen Händler müssten stärker um ihre Kunden kämpfen und durch Service und Beratung überzeugen.

Sterzenbach blickt zufrieden auf das abgelaufene Jahr zurück, es sei „okay“ gewesen, was den Einzelhandelsumsatz in Trier angehe. Und das, obwohl nicht wie im vergangenen Jahr ein Großevent wie die Karl-Marx-Ausstellung zusätzliche Besucher in die Stadt gelockt habe.