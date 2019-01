später lesen Wintersport Schneevergnügen am Erbeskopf - Schneekanonen im Einsatz Teilen

Dem Rodelvergnügen steht am Erbeskopf derzeit nichts im Weg. Wenn es winterlich bleibt, werden die bereits in Position gebrachten Schneekanonen am Wochenende hoffentlich auch für befahrbare Skipisten sorgen. Von Florian Blaes und Mandy Radics